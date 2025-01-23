Пожилой москвич пошел на хитрость ради отправления в Авдеевку

Москвич Вячеслав Душкин снизил в анкете свой возраст, лишь бы его взяли в строительную бригаду на восстановление Авдеевки (ДНР). Краткую биографию и историю пенсионера приводит KP.RU .

Как рассказал москвич, он родился в Норильске в местах заключения, но мать знал лишь по фотографиям. Детство провел в исправительно-трудовом лагере и практически выживал, устраивая с собаками драки за кость. Охранница женского лагеря хорошо знала Душкина. В итоге сотрудница и помогла ему в нелегкое время, а позже ребенка разыскал родной дед. Он смог сделать справку, что Вячеслав родился в Москве для отсечения лишних вопросов и суеты.

Школа для «Маугли» оказалась неприятным местом: слишком много дисциплины и правил. Вячеслав рано начал курить, отличался деструктивным поведением, за что получил прозвище Хулиганыч. Однако если с учебой не ладилось, то с футболом все было отлично. Спорт стал отдушиной мальчика и помог завершить школьную главу жизни.

Несмотря на то, что хулиганское и нелегкое прошлое, почти 85-летний дед пошел на хитрость. Все ради того, чтобы не остаться в стороне от работы в освобожденной Авдеевке.

«Не перевелись еще старики-разбойники в России. Вы представляете, он написал в волонтерской анкете, что ему — 79 лет, боялся, что откажут и не возьмут кровельщиком, ему ж в этом году уже 85 стукнет! И все, чтобы поехать восстанавливать крыши в Авдеевке», — рассказал волонтер-строитель Игорь Терешин.

Впереди, как предупредили пенсионера, 20-часовая дорога и тяжелый труд под открытым небом. Хулиганыч согласился и наврал про возраст, лишь бы его пустили на работу. По его признанию, он полон сил и желания помогать, ведь ранее его не взяли в ополчение, куда он так рвался.

«Говорил, возьмите хоть поваром, хоть посуду мыть на кухне — не взяли. Поэтому тут я решился на небольшой обман. И в декабре уже был в Донбассе», — ответил Душкин.

Уже на месте требовалось заполнить анкету и предоставить документы. Бригадир удивился возрасту работника, но назад москвича уже отсылать не стали. Сейчас Хулиганича называют одним из самых продуктивных работников: встает раньше всех, помогает на кухне, активно работает на стройке. К тому же, отличается хорошим чувством юмора и морально поддерживает команду.

Восстановление Авдеевки — риск. Нередко в зону работ прилетают вражеские беспилотники, но даже они не сломили трудолюбивый и патриотичный дух пожилого строителя. После двух недель на стройках он обещал, что вернется снова, но уже без обмана.

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