Пожилой пасечник натравил на полицию пчел в Испании

В Каталонии в Испании 70-летний пчеловод решил своеобразно ответить сотрудникам полиции за остановку его автомобиля. Об этом пишет издание Oddity Central.

Случай произошел на трассе N-II возле города Сервера. Патрульные остановили пожилого водителя, заметив, что он не пристегнут ремнем безопасности, а его поведение за рулем показалось им странным.

Когда стражи порядка предложили ему пройти проверку на алкоголь, пчеловод вышел из себя и начал угрожать им. Затем он открыл ульи, которые перевозил в машине, и выпустил пчел на полицейских. Чтобы спастись от насекомых, правоохранители были вынуждены укрыться в ближайшем заведении общепита.

В результате инцидента несколько полицейских получили пчелиные укусы и были доставлены в больницу. Пчеловод был задержан, но позже освобожден под залог.

Ранее очевидцы сообщили о пчелином рое на детской площадке Кузбасса.