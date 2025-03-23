Пожилой житель Подмосковья пырнул ножом соседа за любовь к музыке

По предварительной информации, инцидент произошел в районе частных домов. Житель одного из них решил включить музыку, по его словам, негромко. Однако это все равно привлекло внимание пожилого соседа: мужчина пришел на разборки с ножом. Сам хозяин дома отметил, что незваный гость забежал во двор и сразу начал кричать.

«В это время у нас в гостях была 7-летняя девочка, они общались с моей дочкой. Так этот негодяй, напавший на меня, зашел к нам в дом и хотел даже девочек порезать!», — рассказал пострадавший следователям.

После конфликта пожилой сосед нанес удар ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в стабильном состоянии.

Как выяснилось, это не первый случай: ранее соседи уже серьезно ругались из-за музыки. Сам пострадавший отметил, что действительно ее включает, но «это лирика, которая играет тихо». Мужчина подал в суд на агрессивного соседа.

Ранее сообщалось, что жителя Омска привлекли к ответственности за переломы и сотрясение мозга у сына.

