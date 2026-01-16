Пожилую учительницу посадили на пять лет за надругательство над школьниками

В Канаде вынесли приговор 88-летней бывшей учительнице младших классов Барбаре Бакстон за преступления против детей. Информация об этом опубликована на сайте Insauga.com.

Пенсионерку приговорили к 65 месяцам лишения свободы (пять лет тюрьмы) за изнасилование пяти своих бывших учеников. Несмотря на то, что Бакстон признали виновной еще в феврале 2025 году, окончательный приговор был оглашен почти лишь спустя год.

Расследование в отношении пожилой женщины началось еще летом 2022 года после того, как один из ее бывших учеников заявил о сексуальных домогательствах.

По информации молодого человека, преступления происходили в период с 1982 по 1983 годы. Вскоре к нему присоединился второй пострадавший, а в 2023 году обвинения выдвинули еще трое бывших учеников.

Помимо эпизодов в Канаде, против бывшей учительницы выступил и житель Великобритании. Он обвинил Бакстон в неоднократных изнасилованиях, которые, по его словам, происходили с 1988 года.

Ранее стало известно, что школьный уборщик из Великобритании лишился работы за вуайеризм в отношении школьников.