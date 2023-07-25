Пожилую женщину, у которой обнаружили кисту печени, прооперировали в Раменском

Девяностолетняя женщина поступила в Раменскую больницу с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов и повышенную температуру до 38 градусов. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Отмечается, что проведенная диагностика выявила у пациентки новообразование печени, размер которого составлял 18×19 миллиметров. При этом киста вызвала пролежень желчного протока и свищ, из-за чего желчь поступала в кисту. Такое состояние могло привести к развитию перитонита и летальному исходу.

Врач-хирург Раменской больницы Алексей Лотов рассказал, что решено было провести малоинвазивную операцию под контролем ультразвука. К счастью, вмешательство прошло успешно, киста удалена и направлена на гистологическое исследование. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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