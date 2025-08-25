Пожилые люди чаще считают русских особенным народом, чем молодежь

Около 40% россиян считают русских «совершенно особым народом», в то время как остальные 60% придерживаются мнения, что русские являются «таким же народом, как и все остальные». Об этом свидетельствуют данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на которые ссылаются «Ведомости».

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1600 человек из различных возрастных групп.

Респонденты, которые видят в русских особенность, объясняют это прежде всего уникальным мировоззрением и духовными ценностями (22%). Среди других причин называются душевность (15%), богатая культура (12%), православие (12%), патриотизм (11%), сострадание (8%) и другие качества.

Исследование также выявило значительные возрастные различия в восприятии национальной идентичности — наибольшее число приверженцев идеи «особенности» среди граждан от 45 до 60 лет и старше 60 лет (по 45% в каждой группе), тогда как среди молодежи от 18 до 24 лет эту точку зрения разделяют только 23%.

