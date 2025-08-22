«Флаг России стал неотъемлемой частью рода»: как сестры из Курской области сделали патриотизм главной ценностью семьи

Россияне отмечают День государственного флага 22 августа: кто-то ходит на торжественные митинги и наслаждается праздничным концертом по ТВ, а для кого-то, как, например, для сестер-близнецов Ирины Жировой и Александры Масаловой из Курской области, патриотизм стал настоящей семейной традицией и главной ценностью. Жительницы приграничья искренне рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что для них значит Родина и почему флаг России всегда гордо развивается над их домом.

Традиция обязательна и священна

Патриотизм в семье Ирины и Александры прививали родители: отец, Николай Васильевич Тарасов, — участник Великой Отечественной войны — был активным коммунистом и на все государственные праздники вывешивал на доме флаг СССР, а затем России, как отметили сестры, с большим уважением и почитанием к Родине.

«Для нас это явилось примером, поэтому эта традиция обязательна и священна. Несмотря на то, что наших основоположников патриотизма, к большому сожалению, уже нет с нами, но как приемники, мы продолжаем традиции семьи, рода! Воспитали детей, а теперь и внуков в духе патриотизма и любви к Родине. А флаг России стал неотъемлемой частью нашего рода! Только теперь он всегда гордо развивается над нашим домом», — отметила Ирина Николаевна.

О войне и Победе

Особенный праздник в семье жительниц приграничья — День Победы, связанные с ним традиции для сестер также идут из детства. В доме всегда велись разговоры о войне и Победе, вспоминает Ирина Николаевна. Ведь мать, Евдокия Ивановна Тарасова, в 17 лет партизанила в смоленских лесах — на своей малой родине. Дедушка, Яков Давыдович Хардиков, — Герой Советского Союза. Высокой награды Яков Давыдович был удостоен за подвиг в городе Каменец-Подольский.

«9 Мая было особенным праздником для участника Великой Отечественной войны — нашего папы Тарасова Николая Васильевича! Этот день мы всегда чтили, отмечали и замирали в ожидании Минуты молчания. Затем пели патриотические песни! Праздник Победы для всех нас был великим и священным», — рассказала Ирина Жирова.

Потомки Героев хранят память о подвигах предков, становясь частью Бессмертного полка, посещая музеи и мемориалы 9 Мая. Также сестры были участниками акции «Китель Победы».

«Ежегодно на своем подворье 9 Мая, в День Победы, мы все собираемся у живого огня — у костра — выставляем фотографии наших Героев и с замираем сердца встаем на Минуте молчания в знак благодарности, уважения и гордости», — поделились они.

Как звучит Родина

Любовь к Отчизне для сестер-близнецов из Курской области сплелась с тягой к творчеству. В 2024 году они посетили концерт SHAMAN на Красной площади, который состоялся 22 августа — в День государственного флага Российской Федерации. Музыка — часть их жизни, ведь героини сами пишут стихи, слышат мелодию и исполняют свои песни. Кроме того, сестры выиграли конкурс на «Дорожном радио» с песней SHAMAN «Душа нараспашку».

«Родина — это наши ценности, которыми богат русский наРОД: почитание предков, традиции, вера, культура, Честь, Совесть, семья», — заключила Ирина Николаевна.

