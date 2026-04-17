Пожизненно осужденный националист потребовал с коммунальщиков 3,6 млн рублей

Осужденный на пожизненный срок главарь экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов»* (БОРН*) Илья Горячев** нашел себе занятие в колонии. Он подал иск к коммунальщикам. Сумма, которую заключенный потребовал за моральные страдания, впечатляет — 3,6 миллиона рублей. Причина — затопление его квартиры в Москве. Как выяснил RT , Горячев, отбывающий наказание в одной из самых суровых колоний России «Полярная сова» в ЯНАО, решил напомнить о себе гражданским судом.

В феврале этого года националист направил иск к ГБУ «Жилищник района Царицыно». Горячев является собственником одной трети доли в квартире. В 2023 году помещение дважды заливало из-за прорыва канализационной трубы. Комиссия зафиксировала следы протечек на потолке и стенах, а также дефект дверной коробки. Управляющая компания заключила соглашение о возмещении ущерба с сестрой Горячева на сумму около 60 тысяч рублей. Но самого осужденного это не устроило. Он потребовал компенсации морального вреда. Получив отказ, обратился в суд.

В исковом заявлении Горячев описал свои страдания. По его словам, бездействие ответчика причинило ему моральный вред, который выразился в дискомфорте, переживаниях за собственность, а также «в безысходности перед циничным отношением ответчика и равнодушием к возникшей проблеме». Свой дискомфорт националист оценил в 3 миллиона рублей плюс неустойку — еще почти 600 тысяч.

Лабытнангский городской суд ЯНАО рассмотрел иск в середине марта. Горячев участвовал в заседании по видеосвязи. «Жилищник» признал факт залива, но с требованиями заключенного не согласился. Суд посчитал претензии завышенными и удовлетворил иск лишь частично. С коммунальщиков взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей неустойки. Итого — 15 тысяч. Но Горячева такой расклад не устроил. Он подал апелляционную жалобу.

Справка: Илья Горячев — один из лидеров запрещенной в России группировки БОРН*. В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению. По данным следствия, он участвовал в организации пяти убийств, включая резонансные убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году, а также убийства лидера антифашистов Ильи Джапаридзе и антифашиста Федора Филатова. Сейчас Горячев отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп. Вину он не признал, называет себя политзаключенным и говорит о фабрикации дела.

*признана экстремистской и запрещена на территории РФ

**внесен в перечень террористов и экстремистов РФ