Пожизненно осужденный убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на свой приговор

Николай Мозгляков, совершивший убийство двух семиклассниц в городе Златоусте в Челябинской области, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Однако преступник снова подал жалобу на свой приговор в Верховный суд РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор и вернул ее Мозглякову.

Из картотеки суда следует, что жалоба была возвращена на основании статьи 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). То есть нельзя подать жалобу, если ранее ее уже рассматривали в суде и суд ее не удовлетворил.

За год Мозгляков подал уже пять кассационных жалоб.

Напомним, в 2008 году Челябинский областной суд приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске поймали мычащего «маньяка-извращенца».