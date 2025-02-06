В Новосибирске поймали мычащего «маньяка-извращенца»

В жилом комплексе «Матрешки» в Новосибирске мужчина на протяжении нескольких недель приставал в лифте к незнакомкам, мычал и даже пытался их душить. Об этом Инфо24 рассказали местные жители.

Мужчину прозвали маньяком-изращенцем, так как местным сложно сосчитать количество женщин и девушек, которые подверглись его приставаниям. Обычно истории заканчивались на моменте, когда жертвы кричали и выбегали из кабины. Сам тактильный гражданин успевал скрыться.

Однако последний раз целью развратника стала 17-летняя сибирячка. Когда она выбежала на своем этаже, ее встретил отец. Маньяк растерялся и убежал, но процессе потерял на этаже паспорт. Так на него и вышли правоохранители.

Мужчину задержали. Его проверят на вменяемость, о чем просили и жители. Они отмечали, что единственные звуки, которые производил мужчина — это мычание.

По данным Инфо24, чудаком оказался айтишник и руководитель собственной студии по разработке ПО. После жизни в Москве он переехал обратно в Новосибирск. Своих мотивов он не объяснил.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан нападавший с ножом на прохожих маньяк