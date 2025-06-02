Пожизненно осужденный за обстрел вертолета в 2002 году боевик требует перевода в чеченскую ИК

В Москве продолжается судебное разбирательство по делу причастного к обстрелу самолета под Грозным боевика Доку Джантемирова, который был приговорен за это преступление к пожизненному наказанию. Как стало известно РИА Новости, осужденный добивается перевода в исправительную колонию (ИК), расположенную в Чечне.

Инцидент, унесший жизни 127 человек, произошел 19 августа в 2002 году. В этот день чеченские боевики выпустили по военному вертолету Ми-26 ракетку из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Как пишет РИА Новости, Джантемиров направил соответствующее прошение о переводе в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), однако там его оставили без внимания.

В связи с этим заключенный подал иск в суд Москвы, в котором указал на ухудшение своего состояния здоровья и потребность в смене условий содержания. В иске Джантемиров ссылался на то, что нынешний режим в колонии «Полярная сова», расположенной Ямало-Ненецком автономном округе (ЯМАО), вызывает у него серьезные проблемы со здоровьем.

Однако суд столицы отказал ему в рассмотрении иска, сославшись на неподсудность — по законам РФ дело должно решаться в суде по месту нахождения исправительной колонии.

В прошлом Джантемиров неоднократно подавал иски и обращения к органам, включая «Почту России», из-за несвоевременной отправки корреспонденции, а также в отношении медицинского персонала колонии, однако все они были отклонены.

Джантемиров был дважды приговорен к пожизненному заключению за участие в вооруженных терактах в 2001 и 2002 годах. В 2001 году он участвовал в подрыве вертолета с офицерами Генерального штаба ВС РФ, в результате чего погибли 13 человек.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк Александр Пичушкин попросил перевести его в колонию поближе к Москве.