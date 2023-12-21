Пожизненный контроль: юрист рассказала, на каком основании Лабковский отсудит три миллиона

Психолог и писатель Михаил Лабковский обратился в суд с иском к продавцу известного маркетплейса, индивидуальному предпринимателю Хизри Алейдарову, который торгует книгами разных авторов, в том числе и книгами самого Лабковского. Писатель просит суд признать продажу его книг незаконной и выплатить ему компенсацию в три миллиона рублей, об этом сообщил SHOT .

Известно, что месяц назад издательский дом «Эскмо» уже отсудил у Алейдарова 2,85 миллиона рублей, так как права на реализацию книги психолога «Хочу и буду» принадлежат исключительно издательству.

Юрист Алла Гергиева рассказала, каковы шансы у Михаила Лабковского выиграть дело «по следам» издательства. По ее словам, требования знаменитого психолога абсолютно законны.

«Сначала нужно изучить договор Лабковского с издательством и понять, какие есть права у издательства и какие у автора книги. Часто текст договора с издательством предусматривает, что все имущественные права на книги принадлежат издательству, но не автору, то есть правообладатель — издательство», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По закону, отметила юрист, покупатель может распоряжаться купленным имуществом по своему усмотрению. Так как книги — это движимые вещи, они могут переходить от одного владельца к другому, поэтому их мог купить некий предприниматель Хизри Алейдаров.

«Несмотря на то, что у издательства есть имущественные права на книги, у автора — право на его имя, авторство и гонорар, Лабковский вправе претендовать на компенсацию за использование его произведений. Авторское право в нашей стране защищается законом. Автор может контролировать продажу своих книг в течение всей своей жизни», — пояснила Гергиева.

По ее мнению, если, покупая книги у издательства, предприниматель нарушил договор, в котором отсутствовало разрешение на дальнейшую продажу книг, то такая продажа будет незаконна, а поданный иск Лабковским логичен и законен. Шансы на его удовлетворение будут, заключила собеседница издания.

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