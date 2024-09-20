Познакомившиеся на приеме у Путина волонтеры СВО решили сыграть свадьбу

Никита Черепин и Даша Алдошина прошли трудности волонтерства на СВО, помогли множеству людей, а заодно приобрели и что-то важное для себя — любовь и желание создать семью. Впервые пара познакомилась на приеме у президента Владимира Путина, с этого и началась их большая история, которую осветили журналисты KP.RU .

Волонтеры работают в Курске и ежедневно проводят познавательные уроки для гражданских по тактической медицине. Три часа для того, чтобы каждый вышел с багажом знаний и практикой, которые, как надеются, на самом деле не пригодятся мирным жителям.

Никита из Донецка и жил в самом горячем районе — Киевском. Едва ли окончив вуз на финансиста он сразу вступил в «Народный фронт», как только началась спецоперация. Волонтер трудился в Мариуполе, неоднократно видел нацистов и сдавал их своим, помогал жителям, возил продукты и многое другое. Не меньшее для СВО делала и Дарья, которая является координатором молодежного крыла «Народного фронта» в Москве. Объединила ребят судьбоносная встреча с Владимиром Путиным.

«Нас с волонтерами пригласили на Послание президента к Федеральному Собранию. Мы работали в кол-центре, принимая сообщения президенту от людей и Путин поблагодарил нас. Я вроде не робкого десятка, но, когда вышли с ним на сцену, у меня от волнения капля пота скатилась прямо к губам, а я постеснялся вытереть. Рядом с таким человеком ощущаешь его мощь, но самое главное – там я встретил Дашу. Она сидела в зале рядом со мной», — рассказал Никита.

После волонтеры разговорились, нашли друг в друге много общего, а затем разошлись по своим добровольческим делам. Далее их ждали встречи, раз за разом доказывающие их зарождающуюся связь. На праздновании годовщины Русской весны на Красной площади все наконец-то стало понятно: больше Никита и Даша расставаться не хотели. Немного позже, на одном из тактико-стратегических форумов, молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца.

«У нас позади был тяжелый день, я вся пыльная, уставшая, в военной форме и вдруг Никита берет меня за руку, выводит в центр круга, вокруг сотни участников форума и просит стать его женой. Конечно, ответила «Да», а через минуту нас ждали ночные учения по воздушной тревоге, где мы должны были продемонстрировать оказание помощи пострадавшим», — вспоминает Даша.

Вместо медового месяца — совместные поездки по освобожденным городам Донбасса, а затем поездка в Курск. Там теперь и трудятся будущие супруги, вместе на общее благо и благо своей Родины.

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