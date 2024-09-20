На Украине мужчин забрали в военкомат за песни на русском языке

В Тернополе полицейские задержали и передали сотрудникам военкомата двух мужчин призывного возраста, которые пели песни на русском языке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

На «злостных» нарушителей пожаловалась местная жительница, после чего к певцам любителям проявили интерес местные стражи порядка. После проверки документов они установили, что граждан можно призвать в ВСУ, после чего их отвезли в военкомат. В отношении нарушителей спокойствия также возбудили дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось о том, что на Украине был введен запрет на призыв в армию мужчин с ограниченной пригодностью.