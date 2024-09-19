Российский телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о его якобы возвращении на «Первый канал» с неким новым телепроектом.

В минувшую среду, 18 сентября, в ряде средств массовой информации сообщалось, что известный российский журналист намерен вернуться на «Первый канал» и что им подготовлен новый проект под названием «Турецкая тетрадь», который он будет вести.

В интервью информационному порталу MSK1.RU Познер пояснил, что им действительно снят восьмисерийный документальный фильм о Турции. Однако кинолента появится на «Первом канале» российского телевидения исключительно в рамках коллаборации с данным медиа. Поэтому говорить о его возвращении к постоянной работе там как минимум преждевременно.

«Это такая работа, которую покажут на Первом канале, если покажут. Но это вовсе не означает, что я вернулся на Первый канал, потому что я не вернулся. Чтобы тут не было ошибки, что это, мол, рядовая программа и вот такие программы будут дальше идти. Нет, это не так», — сказал Познер.

Ранее главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сказала «спасибо» Госдепу США за откровенное признание. Недавно там заявили, что деятельность канала — причина, по которой многие страны не поддерживают Украину.