Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сказала «спасибо» Госдепу США за откровенное признание. Недавно там заявили, что деятельность канала — причина, по которой многие страны не поддерживают Украину.

Симоньян ответила на истерику США и новые обвинения в адрес RT. Американская сторона то и дело обвиняет канал в пропаганде, которая якобы снижает доверие к властям и «порождает» сторонников России.

«Как справедливо заметил Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, одна из очень важных причин, почему поддержка Украины так называемая не встречает такого восторга в огромном количестве стран, эта причина — это работа Russia Today. Это сказали не мы. Мы очень благодарны американским недрузьям, что это сказали они. Это так и есть», — заявила Симоньян.

Напомним, в Госдепе США считают, что работа российских СМИ вредит политическому вектору штатов.

Ранее сообщалось, что экс-глава ЦРУ Петреус доложил о планах США по уничтожению Черноморского флота РФ.