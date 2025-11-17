Позолоченная фигурка Христа в Норвегии может указать на следы утраченного храма

На поле возле Ондалснеса обнаружена бронзовая фигурка Христа, датируемая XII–XIII веками и сохранившая фрагменты позолоты. Факт находки стал основанием для планируемого георадарного обследования территории, сообщили исследователи, сообщает « Тольятти24 ».

Археологи намерены проверить участок на наличие признаков прежних построек, включая возможный фундамент, который может принадлежать неизвестной ранее средневековой церкви.

Находка дополняет серию артефактов, обнаруженных в этом районе ранее. Среди них — украшения эпохи викингов, что указывает на важность территории как религиозного и поселенческого центра.

По оценке исследователей, будущие данные помогут уточнить значение Ондалснеса в культурной и церковной истории Норвегии периода высоких Средних веков.

