Позолоченная фигурка Христа в Норвегии может указать на следы утраченного храма
Археологи в Ондалснесе ищут подтверждение существования средневековой церкви
На поле возле Ондалснеса обнаружена бронзовая фигурка Христа, датируемая XII–XIII веками и сохранившая фрагменты позолоты. Факт находки стал основанием для планируемого георадарного обследования территории, сообщили исследователи, сообщает «Тольятти24».
Археологи намерены проверить участок на наличие признаков прежних построек, включая возможный фундамент, который может принадлежать неизвестной ранее средневековой церкви.
Находка дополняет серию артефактов, обнаруженных в этом районе ранее. Среди них — украшения эпохи викингов, что указывает на важность территории как религиозного и поселенческого центра.
По оценке исследователей, будущие данные помогут уточнить значение Ондалснеса в культурной и церковной истории Норвегии периода высоких Средних веков.
Ранее сообщалось, что уникальные изразцы обнаружены в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье.