Позор итальянцев и шведов: почему эти европейские марки в России никто не берет

Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует четкие потребительские предпочтения, оставляя некоторые марки без внимания покупателей. Вадим Черноусов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф», выделил пять брендов, спрос на которые среди россиян близок к нулю.

В интервью «Российской газете» эксперт отметил, что первое место в этом антирейтинге занимает итальянский Fiat. Несмотря на европейскую популярность, модели этой марки не находят отклика у российских автолюбителей. Второй невостребованной маркой названа премиальная Acura, которая практически не интересна отечественным клиентам на вторичном рынке.

Тройку аутсайдеров замыкает шведская Saab. Автомобили этого бренда, хоть и имеют преданный круг поклонников, так и не смогли добиться массового признания в России. Также в список попали узбекский Ravon и относительно новая на рынке марка Livan — эти автомобили крайне редко становятся объектом выбора при покупке машины с пробегом. Ситуация иллюстрирует, как национальные особенности рынка и репутация бренда влияют на ликвидность автомобиля после нескольких лет эксплуатации.

