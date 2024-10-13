На западе Украины продолжаются неправомерные рейды со стороны сотрудников ТЦК — территориальных центров комплектования. Как сообщает «Страна», недавно жителям во время праздника пришлось отбиваться от работников военкомата прямо в заведении общепита.

По данным украинского источника, все произошло во время празднования дня рождения. Радостное событие прервала группа из сотрудников ТЦК. У гостей в ресторане стали проверять документы, прежде всего у мужчин призывного возраста. Незваные посетители применяли силу. В какой-то момент началась перепалка: отмечающие стали выгонять военкомов из заведения под громкие крики «Ганьба!» (позор — укр.).

Львовцы буквально отвоевали себе праздник, не дав представителям военкомата испортить мероприятие.

Отметим, что до этого события в украинских СМИ распространяли информацию о грядущих облавах. Рейды ТЦК планировали проводить массово на концертах, в ресторанах и барах, а также гостиницах как минимум пяти крупных городов Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ усилили давление на население Курской области на фоне поражений.