Права более десяти тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии»
Фото: [МОБТИ МО]
С начала этого года в Подмосковье оформили права на более чем 10 тысяч гаражей и земельных участков под ними по «гаражной амнистии», сделать это по закону можно до сентября 2026 года. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Главной целью «гаражной амнистии» является упрощенный порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, в этом году удалось зарегистрировать 3,2 тысячи гаражей и более 6,9 тысячи земельных участков, их общая площадь составляет 164,1 тысячи квадратных метров. Она подчеркнула, что успешно реализовывать «гаражную амнистию» позволяет совместная работа с органами местного самоуправления, областным БТИ и Росреестром.
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