Права более тысячи дольщиков восстановили в Подмосковье за август

В августе в Московской области восстановили права 1,5 тысячи обманутых дольщиков, сообщили в областном Минжилполитики. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу полностью закрыть этот вопрос.

В министерстве уточнили, что в этом месяце достроили и ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов. Так, два дома — в ЖК «Белые росы» в Котельниках, по одному дому — в ЖК «Шепчинки» в Подольске, ЖК «Президентский» и ЖК «Дмитров Парк» в Дмитрове. Помимо этого в Ленинском округе ведется работа по вводу в эксплуатацию дома в ЖК «Три квартала» для 142 граждан.

«Для Подмосковья важно решить проблему обманутых дольщиков. <…> Продолжаем работать. В сентябре планируем с помощью инвесторов и регионального фонда защиты прав граждан-долевого участия достроить еще 52 многоквартирных дома и начать выдавать ключи от квартир 2,5 тысячи дольщиков», — отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.