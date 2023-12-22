Права дольщиков почти на пятьдесят тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

С начала этого года в Подмосковье зарегистрировали права дольщиков более чем на 45 тысяч объектов недвижимости, что является лучшим показателем по всей России. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Вступившие в силу в июле 2020 года изменения в законодательстве позволяют застройщикам подавать заявления на регистрацию права собственности от имени участников долевого строительства без доверенности, уточнили в ведомстве. Теперь на данный процесс требуется 24 часа вместо недели. Граждане могут принять квартиру по передаточному акту и после «проактивно» получить выписку из ЕГРН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.