Права нескольких военнослужащих были восстановлены после вмешательства 98-й военной прокуратуры гарнизона

Права ряда военнослужащих, которые переехали со своими семьями на новое место службы в одну из воинских частей в Воронежской области, были восстановлены после вмешательства 98-й военной прокуратуры гарнизона.

Так, выяснилось, что по причине несвоевременной подготовки необходимых документов военнослужащим не было выплачено предусмотренное законодательством подъемное пособие. Общая сумма задолженности составила порядка 1,5 млн руб.

По результатам рассмотрения представления военного прокурора гарнизона долг перед военнослужащими был полностью погашен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии Прокуратуры Московской области. В его рамках обсудили защиту прав участников СВО.