Права почти пятисот сорока дольщиков ЖК «Пятиречье» восстановят в ближайшее время
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Два дома достраивают в жилом комплексе «Пятиречье» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.
Отмечается, что ключи от своих квартир ждут 536 семей. Проблемный объект достраивает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
В настоящее время в 1 доме завершаются монолитные работы, ведутся работы по кирпичной кладке, выполняется отделка в МОПах, идут кровельные работы, выполняется установка оконных блоков. А в 3 доме уже завершаются все строительные работы. Ведется подготовка к получению заключения о соответствии.
Напоминаем, что губернатор Андрей Воробьев анонсировал, что права всех дольщиков проблемных объектов восстановят в регионе до конца текущего года.