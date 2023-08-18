Права почти пятисот сорока дольщиков ЖК «Пятиречье» восстановят в ближайшее время

Два дома достраивают в жилом комплексе «Пятиречье» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ключи от своих квартир ждут 536 семей. Проблемный объект достраивает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В настоящее время в 1 доме завершаются монолитные работы, ведутся работы по кирпичной кладке, выполняется отделка в МОПах, идут кровельные работы, выполняется установка оконных блоков. А в 3 доме уже завершаются все строительные работы. Ведется подготовка к получению заключения о соответствии.

Напоминаем, что губернатор Андрей Воробьев анонсировал, что права всех дольщиков проблемных объектов восстановят в регионе до конца текущего года.