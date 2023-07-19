Права трудовых мигрантов обсудили в аппарате омбудсмена Подмосковья

Фото: [ Пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела рабочую встречу с представителями Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в России, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

В сообщении уточнили, что мероприятие прошло в рамках региональной госпрограммы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики». В рамках встречи участники обсудили проблемы иностранных граждан в Подмосковье.

«Многие иностранные граждане не владеют необходимой правовой информацией и сталкиваются с проблемами законности пребывания в Подмосковье. С коллегами наметили план работы по правовому просвещению», — рассказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.