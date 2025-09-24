Минск впервые станет эпицентром документального кино о ключевых событиях современности. 26–27 сентября в Национальной библиотеке Белоруссии пройдет международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев».

Зрителям представят шесть картин, снятых авторами RТД и белорусскими документалистами, которые рассказывают о жизни Донбасса и ходе специальной военной операции. Фестиваль откроется премьерой фильма «Донбасс. Без права голоса», героями которого стали европейские журналисты, чьи репортажи из зоны конфликта оказались под запретом на Западе.

Помимо кинопоказов, программа включает значимое культурное событие — передачу поэтических сборников «ПоэZия русской зимы» в фонд Национальной библиотеки. Эти книги позднее распространят по библиотекам по всей Беларуси.

На церемонии открытия выступят поэты Александр Антипов и Динара Керимова. Мероприятие проводят при поддержке «Русского дома» в Минске, укрепляя культурные связи между союзными странами.

