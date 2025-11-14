«Правда, что вы кинете на нас бомбу?»: Лебедев рассказал о главном страхе американцев перед русскими в 1990 году

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл, с каким неожиданным вопросом к нему обращались американцы в начале 1990-х годов. Жители США, впервые видя человека из СССР, интересовались планами Советского Союза по ядерной бомбардировке. Об этом сообщает «Лента.ру».

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем новом выпуске поделился курьезными воспоминаниями о первом визите в Соединенные Штаты. По его словам, в 1990 году он стал для многих американцев первым в жизни реальным русским. Лебедев ощущал себя настолько экзотическим гостем, что сравнил свой статус с положением выходца из КНДР.

Главным вопросом, который ему постоянно задавали, стало опасение о готовящемся ядерном ударе. Простые американцы прямо спрашивали, правда ли, что СССР собирается сбросить на них атомную бомбу. Лебедев отметил, что этот миф активно поддерживался местной пропагандой, формируя искаженное представление о советских людях.

