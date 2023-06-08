Правда или вымысел: разбираемся с психологом, существует ли любовь с первого взгляда

О таком интересном феномене, как любовь с первого взгляда, говорят испокон веков. Чаще всего рассказы об этом несколько преувеличены и встречаются в художественных произведениях. Но и обычные люди утверждают, что испытывали подобное.

Представим картину: Вы не спеша прогуливаетесь по тропинке, вам навстречу идет человек приятной внешности и кажется, что он знаком вам всю жизнь. Даже мимолетного взгляда хватает, чтобы понять — вы влюбились. Но все ли так просто?

«Психология утверждает, что любовь с первого взгляда возможна, но это скорее исключение из правил. Такое явление происходит, потому что мы подсознательно ищем в человеке что-то, чего нам не хватает», — рассуждает психолог Илья Ахмедов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, человек в партнере может искать качества, которыми сам не обладает. Также любовь с первого взгляда возникает, если люди начинают проецировать свои идеалы на другого человека.

«Мы видим только то, что хотим. В голове создается идеальный образ. Однако как только вы ближе познакомитесь с человеком, то поймете, что все это, скорее всего, было иллюзией», — объясняет собеседник.

Любовь с первого взгляда — феномен, до сих пор плохо изученный. Психолог утверждает, что мы за несколько секунд оцениваем внешность, манеру поведения, голос незнакомого человека. И все эти аспекты могут вызвать у нас сильные эмоции.

«Когда на пути встречается человек, который вызывает влечение и ему подобные чувства, человеческое тело выделяет гормоны любви: окситоцин и дофамин», — объясняет Ахмедов.

Эксперт предупреждает, что так называемая любовь с первого взгляда не всегда правильна.

«Все это способно привести к тому, что мы влюбляемся в неподходящего человека, а это в свою очередь приведет к разочарованию и боли», — отмечает психолог.

Ранее священник рассказал о последствиях любовного приворота.