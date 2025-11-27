Правда из пепла: на месте сгоревшей деревни в Луховицах снимают сериал о СВО

Картина, посвященная событиям специальной военной операции, должна выйти в одном из российских онлайн-кинотеатров в 2026 году. Выбор локации не случаен: сгоревшая в 2010 году из-за масштабного лесного пожара деревня с ее пустынными и полуразрушенными зданиями создает эффект аутентичной прифронтовой полосы.

Как сообщила начальник службы по управлению Белоомутскими территориями Любовь Беленовская, для усиления визуального эффекта во время съемок будет активно применяться пиротехника.

«На съемочной площадке в Моховом будет наблюдаться густой черный дым. Это декорационные мероприятия на съемках фильма про СВО», — говорит начальник службы по управлению Белоомутскими территориями Любовь Беленовская.

Подготовка к производству ленты велась заблаговременно и включала необычный кастинг — не актеров, а реквизита. Ранее создатели обращались к местным жителям с просьбой помочь со сбором предметов для антуража. В списке необходимого значились старая мебель — стулья, скамейки, двустворчатые шкафы, а также гаражное барахло, верстаки, паллеты, бочки, печки-буржуйки, неисправные автомобили и их сгоревшие остовы.

Постановщиком проекта выступает известный режиссер Олег Фомин, автор таких работ, как «День выборов» и сериал «СМЕРШ». Особенностью будущего сериала является то, что его сценарий написал непосредственный участник боевых действий Николай Сидоров. Сам Фомин подчеркивает особую ответственность, связанную с этой работой.

«Для меня великая ответственность снимать это кино. Мы с бойцами разговаривали, насколько необходимо показывать то, что сегодня происходит в зоне СВО, и как это показывать», — рассказал постановщик.

Он также отметил, что у каждого героя сериала есть реальный прототип, а сама идея создания фильма получила поддержку от раненых бойцов, которых он посещал.

