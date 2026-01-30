Правда, которую скрывали: почему борьба с лишним весом жизненно важный вопрос

Ведущий онколог Евгений Имянитов предупредил, что проблема лишнего веса давно перестала быть сугубо эстетической. В интервью он объяснил, что ожирение может выступать пусковым механизмом для развития онкологических заболеваний, сообщает KP.RU .

Специалист обратил внимание на эволюционный парадокс: способность организма накапливать питательные вещества «про запас», которая веками помогала выживать, в условиях современного изобилия оборачивается хроническим перееданием и набором массы. Это состояние, по словам Имянитова, крайне опасно, так как напрямую связано с ростом рисков возникновения рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.

Эксперт назвал контроль массы тела долгосрочной и стратегически важной программой для сохранения здоровья. Он подчеркнул, что в ситуациях, когда самостоятельные усилия не приносят результата, допустимо и необходимо обращаться за медицинской помощью. Современная медицина, отметил Имянитов, располагает для этого специальными инструментами, включая инъекционные препараты, которые назначаются врачом по строгим показаниям.

