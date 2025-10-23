Правила продажи жилья начнут облагать налогом в любых случаях

Фото: [ Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья/Медиасток.рф ]

Государственная дума в первом чтении приняла пакет поправок, отменяющий налоговые льготы при продаже жилья. Об этом пишет пишет « Газета.Ru ». Нововведения распространяются на все сроки владения, наследование и дарение недвижимости, включая сделки между близкими родственниками.

Поправки предполагают, что минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ перестанет действовать. Любое переоформление жилья, включая дарение между супругами, будет обнулять отсчет.

Также пересматривается льгота при продаже квартиры с последующей покупкой нового жилья. Будет учитываться наличие несовершеннолетних детей, студентов очной формы до 24 лет и детей, признанных судом недееспособными.

Если ребенок появится после регистрации перехода права на проданную квартиру, семья сможет сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. Новая система сравнивает не только площадь, но и кадастровую стоимость недвижимости. Семьи, продающие большую или более дорогую квартиру и покупающие меньшую или дешевле, льготу получать не будут.

В настоящее время срок владения для льготы составляет три года в льготных случаях и пять лет по общему правилу. Поправки вступят в силу после окончательного утверждения в Госдуме.

