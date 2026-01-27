Правильная консервация снегоуборщика: важна очистка от влаги и зарядка батареи до 50%

Зимний сезон подходит к концу, и наступает время подготовить к хранению верных помощников в уборке снега — аккумуляторные лопаты и снегоуборщики. Как пояснил тренер по продукту Greenworks Сергей Евпряков, грамотная консервация техники на межсезонье напрямую влияет на ее долговечность и безотказную работу в будущем, делая использование более предсказуемым и надежным. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, главный враг электроинструмента после зимней работы — это оставшаяся на нем влага. Тающий снег и наледь, не удаленные с корпуса и подвижных элементов, могут привести к коррозии и повреждению механизмов в самых уязвимых местах. Поэтому первый и обязательный шаг — тщательная очистка от всех загрязнений, после чего технику необходимо насухо протереть и дать ей полностью высохнуть уже в тепле.

Эксперт подчеркнул, что особого внимания требуют аккумуляторы. Их нельзя оставлять в полностью разряженном состоянии или хранить на морозе — это ведет к быстрой и необратимой потере емкости. Оптимальное решение — извлечь батареи, довести их заряд до среднего уровня и разместить в сухом помещении с плюсовой температурой. Что касается самой техники, то ее также стоит уберечь от сырости и холода, которые губительны для электронных компонентов. Идеально хранить ее в закрытом помещении: в гараже, кладовой или хозяйственном блоке.

По его мнению, если отдельного помещения нет, достаточно прибегнуть к простым мерам защиты: использовать чехлы и следить, чтобы корпус не соприкасался с холодным сырым полом. Даже находясь на хранении, техника нуждается в периодическом внимании — не следует забывать время от времени осматривать ее и проверять состояние аккумуляторов. Такой нехитрый ритуал помогает вовремя заметить потенциальные проблемы, будь то неожиданный разряд, следы конденсата или механические повреждения, и гарантирует, что с первым снегом следующей зимы ваш инструмент будет готов к работе.

