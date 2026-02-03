Правило 20 минут и отогрев: как не дать вирусам «проснуться» после прогулки на морозе

Долгое ожидание транспорта на зимнем морозе является серьезным испытанием для организма. Однако, как предупреждают медики, главная опасность подстерегает не на улице, а в момент возвращения в тепло. Резкий перепад температур может спровоцировать простуду, даже если само переохлаждение было незначительным. Врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова в беседе с REGIONS назвала простой алгоритм действий для безопасной адаптации.

Как подчеркнула Махмудова, согреваться нужно постепенно. Резкий контраст между морозом на улице и жарой в помещении — это дополнительный удар по иммунитету и сосудам. Специалист рекомендует четкий план на первые 15-20 минут после попадания в помещение. Не стоит сразу раздеваться до легкой одежды. Необходимо снять верхнюю куртку, но остаться в теплом свитере, давая телу адаптироваться к комнатной, а не к раскаленной температуре у батареи.

Первоочередная задача — сменить промокшую или холодную обувь и носки на сухие. Затем следует выпить теплый, но не обжигающий напиток — некрепкий чай или морс, чтобы мягко запустить внутренние процессы терморегуляции.

«Ошибка — сразу броситься к радиатору или залезть под очень горячий душ. Капилляры, которые на морозе сузились, резко расширяются, что может привести к скачку давления, головокружению и ослабить местный иммунитет слизистых», — отмечает терапевт.

Важно понимать, что переохлаждение — лишь спусковой механизм для болезни. Оно не вызывает вирусы, но ослабляет защитные барьеры организма, в первую очередь местный иммунитет слизистых оболочек носа и горла. Вирусам в результате становится проще проникнуть в клетки и начать размножаться.

К наиболее частым и опасным ошибкам врач относит употребление алкоголя «для согрева», который увеличивает общую теплопотерю, попытки согреться обжигающими жидкостями, а также активное растирание кожи снегом или грубой тканью.

«Ключ к здоровью — это плавность. Плавный переход из холода в тепло, плавное согревание, спокойный вечер после переохлаждения. Так вы помогаете своей иммунной системе, а не бросаете ей новый вызов», — резюмирует врач-терапевт Эвелина Махмудова.

