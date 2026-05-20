Правило пяти градусов и никакого ветра в лицо: врач объяснила, для кого кондиционер смертельно опасен

Врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеяла страхи вокруг кондиционеров и одновременно предупредила о реальных рисках. По ее словам, истории о смертельной опасности этих устройств не касаются здоровых людей: случаи летального переохлаждения крайне редки и почти всегда связаны с тяжелыми заболеваниями — сердечно-сосудистыми или иммунодефицитными состояниями. Для человека без серьезных патологий обычный кондиционер не представляет прямой угрозы жизни, если температура поддерживается в разумных пределах.

Однако даже при комфортных +25 градусах на улице многие замечают, что после офиса или автомобиля начинает першить в горле. Говтва объяснила, что резкий поток холодного воздуха высушивает слизистые оболочки носа и глотки, нарушает местный иммунный барьер и снижает активность ресничек эпителия. В результате вирусам и бактериям становится легче проникать в организм, что и вызывает ощущение простуды. Длительное воздействие холодного воздуха способно привести к респираторным инфекциям, фарингиту, риниту и обострению хронического бронхита и синусита.

Врач напомнила главное правило: температура, выставляемая на кондиционере, не должна отличаться от уличной более чем на пять-семь градусов. В жару оптимально поддерживать в помещении не ниже +22 градусов, что снижает риск переохлаждения и минимизирует стресс для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, поток холодного воздуха ни в коем случае нельзя направлять прямо на лицо, шею или верхние дыхательные пути — лучше, если прибор распределяет его по комнате равномерно.