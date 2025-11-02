Правительство направит сотни миллионов, чтобы семьи с инвалидами получили жилье

Фото: [ Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Правительство России приняло решение выделить дополнительные средства на обеспечение жильем инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает КП .

Сумма поддержки составит ₽433,1 млн. Средства будут распределены между 15 регионами. Финансирование предназначено для приобретения жилья гражданам, находящимся в очереди на получение улучшенных условий проживания.

В документе отмечено, что деньги направлены на 2025 год. Регионы смогут использовать их для покупки квартир и закрытия части жилищных обязательств перед льготными категориями граждан.

