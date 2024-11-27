Правительство не поддержало идею освободить от НДФЛ выплаты за больничный

Правительство отклонило предложенный фракцией «Справедливая Россия — За правду» законопроект, касающийся освобождения пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, сообщил ТАСС.

Сергей Миронов, лидер фракции, вместе с депутатом Александром Ремезковым, который является первым заместителем думского комитета по бюджету и налогам, планируют вновь представить этот законопроект в Госдуму.

Запланировано внести поправки в Налоговый кодекс РФ. В соответствии с действующими нормами, все государственные пособия освобождены от налогообложения, за исключением пособий по временной нетрудоспособности.

Предложенный законопроект предполагает убрать это ограничение и сделать пособия по временной нетрудоспособности неналоговыми.

В отзыве правительства говорится, что в целом идея улучшения социальной защиты разных категорий граждан не вызывает возражений. Однако Кабинет министров РФ подчеркнул, что пособие по нетрудоспособности не считается государственным пособием, так как его финансирование происходит за счет взносов на обязательное социальное страхование.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи.