В России могут сократить срок владения квартирой для продажи без НДФЛ
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В России могут сократить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи. С данной инициативой выступил депутат ЛДПР Ярослав Нилов.
Как сообщает РИА Новости, срок владения объектом недвижимости планируется сократить с пяти до трех лет.
Если право собственности на квартиру было получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то такой срок составит один год, во всех остальных случаях – два года.
Предполагается, что реализация данной меры позволит ускорить трудовую мобильность и способствовать более быстрому поступлению средств в бюджет государства после продажи жилья гражданами.
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