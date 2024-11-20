В России могут сократить срок владения квартирой для продажи без НДФЛ

В России могут сократить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи. С данной инициативой выступил депутат ЛДПР Ярослав Нилов.

Как сообщает РИА Новости, срок владения объектом недвижимости планируется сократить с пяти до трех лет.

Если право собственности на квартиру было получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то такой срок составит один год, во всех остальных случаях – два года.

Предполагается, что реализация данной меры позволит ускорить трудовую мобильность и способствовать более быстрому поступлению средств в бюджет государства после продажи жилья гражданами.

Ранее жителям Подмосковья дали советы, которые помогут обезопасить себя при покупке вторичного жилья.