Правительство поддержало штрафы до 5 тыс. руб. за повторное отсутствие полиса ОСАГО

Российский кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает штрафы от 3 до 5 тыс. руб. за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Об этом сообщил ТАСС.

Документ еще не внесен в Госдуму, его разработала парламентская фракция Кабардино-Балкарской Республики. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

«Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.

Разработчики законопроекта считают, что низкая сумма административного штрафа по сравнению с стоимостью полиса ОСАГО, которая составляет 800 руб. (или 400 руб. при быстрой оплате), способствует неисполнению владельцами авто обязанностей по страхованию.

Согласно пояснительной записке, вождение без полиса приводит к нарушениям прав потерпевших на получение компенсаций, увеличению числа судебных процессов по искам о возмещении ущерба и росту количества штрафов по 800 руб. на одного и того же водителя.

При этом штрафы не стимулируют водителей оформлять полис «из-за мягкости административных санкций».

«Полагаем, что более строгое наказание за повторное совершение данного административного правонарушения будет способствовать увеличению количества лиц, заключающих договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Соответственно, уменьшится количество случаев, в которых потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП», — говорится там.

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