Правительство расширило права военизированных организаций по обороту оружия

Согласно новым нормам, военизированным госструктурам теперь разрешено передавать оружие для хранения в другие аналогичные организации, которые, в свою очередь, могут принимать его на хранение.

Важным дополнением стало право военизированных организаций заключать между собой соглашения о возмещении расходов на хранение оружия. Это позволит оптимизировать процессы хранения и обслуживания вооружения между различными структурами.

Стоит отметить, что действующие правила оборота боевого ручного стрелкового и холодного оружия были утверждены еще в 1997 году правительством Виктора Черномырдина. С тех пор документ неоднократно корректировался, в последний раз изменения вносились в 2023 году, также затрагивая нормы о передаче оружия между организациями.

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