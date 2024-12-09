Правительство РФ поддержало запрет зачислять в школы не знающих русский детей

Законопроект, согласно которому в российские школы не будут зачислять детей, не знающих в нужном объеме русский язык, был поддержан Кабинетом министров РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Российское правительство одобрило документ, по которому дети мигрантов, недостаточно знающие русский, не будут зачисляться в обычные общеобразовательные школы. По этому же законопроекту при зачислении дети обязаны подавать документы, подтверждающие законность их нахождения на российской территории. Кабмин сделал пару уточнений, которые в обязательном порядке предстоит внести в итоговый закон.

«Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров», — указали представители правительства.

Вдобавок законопроект предстоит увязать с законом «Об образовании», где прописано, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют точно такие же права на образование на общедоступной и бесплатной основе, как и граждане России.

Ранее сообщалось, что принят тариф на сдачу языкового экзамена мигрантами в России. Теперь при сдаче русского при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство иностранцу придется оплатить 5900 руб. При получении российского гражданства иностранным подданным придется платить за два экзамена, по русскому и истории. За каждый из них с него стану взимать по 2950 руб.