Правительство РФ расширило список болезней, препятствующих содержанию в СИЗО

Правительство России приняло решение расширить список тяжелых заболеваний, при которых подозреваемых в преступлении людей нельзя отправлять в следственный изолятор. Об этом сообщил ТАСС.

Новый список болезней был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. Реестр был составлен на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека, а также Общественной палаты.

«В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде», — указали журналистам в кабинете министров.

В правительстве подчеркнули, что изменение списка позволяет сохранить права людей с тяжелыми заболеваниями, если их еще не признали виновными в совершении преступлений. Это позволит смягчить для больных подозреваемых меру пресечения на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане скончался историк и бывший руководитель Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. Ученый содержался в СИЗО, куда попал на время следствия. Его обвиняли в превышении полномочий и мошенничестве на должности директора. Ему стало плохо в изоляторе, после чего заключенного доставили в больницу.