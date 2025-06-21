В Татарстане скончался обвиненный в мошенничестве глава института КФУ

Издание сослалось на информацию, полученную от Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан.

«На 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Равильевич Хайрутдинов. Выражаем искренние соболезнования родным, коллегам и ученикам», — указали журналистам.

Ученый содержался в СИЗО, куда попал на время следствия. Его обвиняли в превышении полномочий и мошенничестве на должности директора руководитель Института международных отношений КФУ. Ему вменяли в вину заключение фиктивных договоров на работы с двумя лабораториями. Под стражей Хайрутдинов находился около года. По имеющимся данным, ему стало плохо в изоляторе, после чего заключенного доставили в больницу. Медики пытались спасти ему жизнь, но безуспешно. На момент смерти ученому было 61 год.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни. На протяжении своей карьеры Талызина успела сыграть более 100 персонажей в кинофильмах и около 40 ролей на сцене Театра Моссовета. Она известна нескольким поколениям зрителей, которые очень ценят фильмы с ее участием. Она до последнего работала в театре, и даже свой 90-летний юбилей, который праздновали 22 января 2025 года, она встретила на сцене, где была задействована в постановке.