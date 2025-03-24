Правительство РФ утвердило новую стратегию демографической политики до 2036 года

Российское правительство утвердило пересмотренную стратегию, определяющую направления работы в области семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями председателя правительства 24 марта. Текст его выступления опубликовали на официальном сайте правительства.

Премьер-министр отметил, что реализация целей, обозначенных в стратегии, будет способствовать увеличению рождаемости и созданию благоприятной среды для полноценного роста и развития подрастающего поколения.

Мишустин особо акцентировал внимание на необходимости улучшения системы поддержки родителей, в том числе будущих.

Он также добавил, что государство продолжит работу над улучшением качества и доступности медицинских услуг, уделяя особое внимание укреплению системы охраны материнства и детства, а также профилактике заболеваний, в первую очередь тех, которые оказывают влияние на репродуктивное здоровье.

Ранее сообщалось, что в России потребовали запретить турецкие сериалы для повышения демографии.