Правительство РФ вернуло Дантесу его настоящее имя в документе о гибели Пушкина

Правительство Российской Федерации внесло изменения в наименование объекта культурного наследия, связанного с местом гибели великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Как информирует ТАСС, соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Ранее это событие вызвало широкий общественный отклик из-за неверного написания имени убийцы. Вместо инициалов Жоржа Шарля Дантеса были указаны инициалы «Э», которые принадлежат другому персонажу — Эдмону, главному герою романа классика мировой литературы Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

В документах, составленных Правительством Российской Федерации, Министерством культуры и Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, и была обнаружена данная досадная неточность.

В списке объектов, представляющих историческую и культурную ценность федерального значения, в графе «Название и дата постройки исторического и культурного памятника» теперь указано: «Место, где 27 января 1837 года произошла дуэль между поэтом А.С. Пушкиным и Ж.Ш. Дантесом».

Ранее сообщалось, что лента «Пророк. История Александра Пушкина» вышла в лидеры российского кинопроката.