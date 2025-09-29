Правительство РФ внесло в Госдуму проект резкого повышения МРОТ со следующего года

В Государственную думу внесен проект закона о заметном повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию из парламентской электронной базы, где появился новый законопроект. Он внесен правительством РФ.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — указано в документе.

Сейчас МРОТ в России составляет 22,44 тыс. руб. в месяц, этот размер зарплаты был установлен с 1 января текущего года.

Ранее в Госдуме предложили ввести доплаты для пенсионеров со стажем более 30 лет. По мнению Леонида Слуцкого, таким людям надо доплачивать по 10 тыс. руб. в месяц.