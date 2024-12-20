Правительство РФ закрыло проект «Большая российская энциклопедия»

Правительство Российской Федерации закрыло организацию, которая отвечала за цифровую версию Большой российской энциклопедии. Соответствующий документ уже опубликован .

Большая российская энциклопедия (БРЭ) является наследницей советского издания. Актуальная версия создавалась в стране под руководством президента Владимира Путина с 2004 по 2017 год. Этот труд состоит из 35 томов.

В 2019 году на основе материалов печатного издания БРЭ по распоряжению правительства был инициирован новый проект — портал «Большая российская энциклопедия».

За разработку портала и публикацию материалов отвечала автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» (АНО БРЭ), которую и ликвидировал кабинет министров.

Ранее сообщалось, что ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ.