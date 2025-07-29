Правительство России не поддержало идею наносить на продукты знаки об избытке сахара и жиров

Кабинет министров России отказался поддержать идею о нанесении новой маркировки на продукты, согласно которой людей будут предупреждать об избытке сахаров либо жиров в некоторых товарах. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно инициативе депутатов Госдумы, на продуктах должна была появиться новая маркировка. В том случае, если в продукции присутствуют вредные вещества, на них должны наноситься яркие и заметные предупреждения: «Избыток калорий», «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров» и так далее. Правительство отказалось поддержать эту идею.

Власти объяснили, что техническим регламентом Таможенного союза уже установлены технические требования к маркировке.

«В случае реализации положений законопроекта представляется затруднительной маркировка отдельных пищевых продуктов (сахар, мед, сода и другие)», — указали представители кабинета министров в своем отзыве к документу.

Помимо этого, по их мнению, для выполнения таких требований понадобятся дополнительные бюджетные средства.

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