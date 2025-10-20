Правнук героя-панфиловца принял участие в съемках фильма в Волоколамске

Накануне 84-й годовщины с начала битвы за Москву на территории Волоколамского муниципального округа состоялись съемки документальной ленты, посвященной памяти одного из героев легендарного боя у разъезда Дубосеково — Дуйшенкулу Шопокову.

Особую значимость проекту придает тот факт, что в съемочном процессе принял непосредственное участие правнук воина — Бекжан Шопоков.

Работа над кинокартиной проходила в знаковых для сохранения исторической памяти местах. Съемочная группа и Бекжан Шопоков посетили братскую могилу в деревне Нелидово, мемориальный комплекс у разъезда Дубосеково, посвященный подвигу 28 героям-панфиловцам, и мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Волоколамске. Именно здесь правнук героя встретился с активистами добровольческого движения «Волонтеры Подмосковья», чтобы лично рассказать о подвиге своего прадеда, который сражался в легендарной дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова.

В свою очередь молодые жители Волоколамска поделились впечатлениями от своей недавней поездки в Бишкек. Они участвовали в международном форуме «Память поколений: одна история, одна Победа», где также смогли познакомиться с культурным наследием и традициями Киргизии.

Завершилась памятная встреча церемонией взаимного вручения сувениров и торжественным возложением цветов к бюсту Дуйшенкула Шопокова.

