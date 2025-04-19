Правнука бойца, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, нашли в зоне СВО
Правнук Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, пошел на СВО
Фото: [медиасток.рф]
Правнук легендарного Мелитона Кантарии, который в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, сейчас проходит службу в рядах Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом сообщил телеграм-канал «Луганского информационного центра».
Георгий также поднимает государственные флаги России над освобожденными населенными пунктами в ходе боевых действий.
Восемь десятилетий спустя правнук прославленного солдата Красной армии продолжает традиции своего предка, отмечается в публикации.
Мелитон Кантария, младший сержант Красной армии вместе с сержантом Михаилом Егоровым и лейтенантом Алексеем Берестом совершил исторический подвиг 30 апреля 1945 года, установив знамя над зданием Рейхстага.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на Парад Победы в Москве планируют приехать представители более 20 стран.