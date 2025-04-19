Правнука бойца, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, нашли в зоне СВО

Правнук легендарного Мелитона Кантарии, который в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, сейчас проходит службу в рядах Вооруженных сил России в зоне СВО. Об этом сообщил телеграм-канал «Луганского информационного центра».

Георгий также поднимает государственные флаги России над освобожденными населенными пунктами в ходе боевых действий.

Восемь десятилетий спустя правнук прославленного солдата Красной армии продолжает традиции своего предка, отмечается в публикации.

Мелитон Кантария, младший сержант Красной армии вместе с сержантом Михаилом Егоровым и лейтенантом Алексеем Берестом совершил исторический подвиг 30 апреля 1945 года, установив знамя над зданием Рейхстага.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на Парад Победы в Москве планируют приехать представители более 20 стран.