Правом бесплатного проезда в общественном транспорте пользуются два миллиона жителей Подмосковья

В Подмосковье правом бесплатного проезда в общественном транспорте пользуются более двух миллионов жителей, сообщили в региональном парламенте.

«Важно и то, что наш регион также предоставляет бесплатный проезд и в соседнем субъекте – в городе Москве. Наши льготники могут свободно перемещаться между двумя регионами, не беспокоясь о стоимости проезда», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо этого, учащиеся могут получить скидки на проезд, пользуясь проездным «Стрелка». Так, первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50%, а последующие – со скидкой 99%.

Также со следующего месяца дети-сироты в области смогут получить социальные карты для бесплатного проезда.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.